L'allenatore granata: "Dobbiamo esprimere tutto quello che abbiamo. Non dobbiamo essere schiavi del nostro risultato. I ragazzi meritano questo sogno". L'MVP Simone Verdi: "Nicola ci ha sbloccati mentalmente e ora crediamo alla salvezza. Siamo un gruppo unito e partecipe, è questa la nostra forza"

Vittoria di cuore e carattere per la Salernitana. La squadra di Davide Nicola, che ha superato il Cagliari in classifica, ora è padrona del proprio destino. Al termine della gara, l'allenatore della squadra campana ha così commentato il sogno salvezza: "Non penso di aver più possibilità di salvezza rispetto a prima. Adesso viene il difficile. Dobbiamo esprimere tutto noi stessi, non essendo schiavi del risultato. I ragazzi meriterebbero di raggiungere questo sogno. Dobbiamo giocare per quello che possiamo ottenere, non per quello che potremmo perdere". Poi un commento sui singoli: "Bonazzoli ha qualità tecniche importanti, quest'anno ha tirato la carretta. Bene anche Belec e Perotti, che sono entrati nel migliore dei modi. Chi entra può fare la differenza, come lo è stato Simone Verdi oggi".

"Contro il Venezia era ai limiti dell'umano" leggi anche Salernitana supera Cagliari: la nuova classifica L'allenatore della Salernitana ha poi aggiunto: "Domenica dobbiamo giocare un'altra partita tosta (contro il Cagliari, ndr). Questa contro il Venezia era ai limiti dell'umano. È stato impegnativo recuperare questi due giorni. Lo staff ha fatto la differenza. Volevamo limare il gap con le altre. Siamo soddisfatti. Sapevamo sarebbe stata dura". Anche oggi l'entusiasmo e il supporto dei tifosi granata non è mancato: "Ci hanno sempre spinto, non devono mai smettere di cantare. Per noi è importante che soffino alle spalle per infonderci l'energia necessaria. È ancora lunga, noi abbiamo assolutamente bisogno di loro. Andrei a suonare a ogni campanello se fosse necessario…"