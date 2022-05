Una grande prova di carattere. Simone Inzaghi descrive così la vittoria in rimonta dell'Inter contro l'Empoli. Da 0-2 a 4-2, un risultato fondamentale per la lotta scudetto con un primo posto (al momento) ritrovato: "Questa vittoria in rimonta mi dà grande fiducia - spiega - È un'iniezione di fiducia. A parte i primi 20 minuti abbiamo fatto una grandissima gara. Dovevamo essere più ordinati all'inizio, ma ci siamo fatti prendere dalla foga. Poi, però, siamo stati bravissimi. La squadra ha fatto una grande prova di carattere, mostrando di non voler mollare mai e di stare dentro. Adesso dobbiamo recuperare energie perché ci attende una gara importantissima".