Lautaro: "E ora vinciamole tutte e poi vediamo"

La doppietta nella vittoria contro l'Empoli è ricca di significati per Lautaro Martinez. Da una parte ha dato un input decisivo per la conquista di tre punti fondamentali nella lotta scudetto, dall'altra è salito a quota 19 reti stagionali in Serie A, record personale nella competizione. "Sicuramente il primo gol è stato il più difficile - racconta l'attaccante dell'Inter - Questa era una partita importante. Da tanto diciamo questo perché siamo lì, in lotta per un altro titolo e proviamo a fare un grande lavoro sul campo per cercare di vincere. È importante continuare a essere lì, adesso il Milan ha una partita in meno. Abbiamo perso dei punti importanti, ma ora bisogna pensare a vincere le ultime gare e poi aspettare di vedere cosa fanno i nostri avversari".