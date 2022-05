Le probabili formazioni della 36^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter, Correa favorito su Dzeko. Il Napoli recupera Lobotka. Allegri punta sui migliori, fa riposare Danilo e conferma Miretti, ballottaggio Kean-Morata. Milan con il solito dubbio Kessié-Brahim. Toro con Belotti titolare là davanti, mentre il nuovo Cagliari di Agostini si metterà a quattro dietro PROBABILI FORMAZIONI 36^GIORNATA: I 'CAMPETTI' Condividi

Mancano 270 minuti al termine della stagione e scudetto e salvezza sono ancora da decidere. Dopo il recupero di giovedì nessuna ha più l’asterisco ma sul fondo della classifica c’è l’ultimo importantissimo scontro diretto con il Cagliari del neo allenatore Agostini che va a Salerno. Nicola e i suoi sono reduci da impegni continui ma la stanchezza non sembra essere un problema. Volge al termine anche la stagione “fanta” e come siamo messi per questo turno?

La squadra degli inviati di Sky Sport ha già fatto rapporto con le prime notizie e con varie indiscrezioni sulle possibili formazioni che vedremo in campo nel weekend. Come sempre, ancora qualche dubbio, qualche ballottaggio da risolvere e qualche sorpresa. Pronti allora per il nostro consueto giro? Iniziamo subito

INTER-EMPOLI, ore 18:45 Inter, Bastoni assente. Correa favorito su Dzeko

Il DATO Rimonta scudetto Inter, è successo 1 volta su 9 Iniziamo dalle notizie al centro del campo: Inzaghi ritrova Calhanoglu reduce dalla squalifica e tira un sospiro di sollievo per Barella, che contro l’Udinese ha rimediato solo una botta. L’ex Cagliari è abile e arruolabile (come titolare). A destra Dumfries e a sinistra Perisic. In difesa ha ripreso a correre Bastoni, che però sarà assente e punta a rientrare per la finale di Coppa Italia. In difesa spazio a Dimarco, davanti sono in tre per due maglie: Lautaro gioca sicuro, testa a testa Correa-Dzeko (al momento è il "Tucu" in leggero vantaggio). Empoli, casella da riempire a destra Se a centrocampo la squalifica di Verre non rappresenta un grosso problema a livello di formazione iniziale, a destra mancherà invece un titolarissimo come Stojanovic, anch’egli fermato dal Giudice Sportivo. Il rientro di Bandinelli infatti permetterà ad Andreazzoli di tornare alla classica linea con Zurkowski, Asllani e appunto Bandinelli. In avanti Pinamonti dovrebbe essere affiancato da La Mantia, in vantaggio su Di Francesco. In difesa c’è Fiamozzi in pole per un posto da esterno basso di destra.

GENOA-JUVENTUS, ore 21 Genoa, Sturaro in dubbio

Da Pegli arrivano buone notizie: Rovella ha ripreso a lavorare con il pallone mentre Cambiaso ha sprintato verso il rientro. L’esterno dovrebbe rientrare nella lista dei convocati per la delicata gara contro la Juventus. Per quel che riguarda Sturaro, il giocatore è in dubbio per un impiego dal primo minuto dato che non è al 100%: Galdames in vantaggio. Nel trio alle spalle di Destro ci saranno Melegoni, Amiri e Portanova. Dietro Criscito in pole. Juventus, Allegri non pensa alla Coppa Il grosso interrogativo riguarda il possibile turnover in vista della finale di Coppa Italia. Certo è che Allegri, tra indisponibili e acciaccati, non è che abbia tutta questa profondità di rosa. Il tecnico ha confermato in conferenza stampa la titolarità di Miretti in mezzo al campo e l'utilizzo della miglior formazione possibile. Danilo e Pellegrini invece non sono a disposizione. Rientrano Cuadrado e De Sciglio e non è da scartare l’ipotesi che prevede entrambi titolari. Da monitorare Arthur, che ha sempre qualche fastidio alla caviglia. Davanti Kean favorito su Morata.

TORINO-NAPOLI, sabato ore 15 Torino, Sanabria indisponibile Un po’ di cambiamenti a livello di undici titolare per Juric e il suo Torino. Ci sono sicuramente da sostituire sia Lukic che Sanabria. Il primo è infatti squalificato, mentre l’attaccante sarò assente a causa di una lesione muscolare. La tripletta dalla panchina di Belotti nell’ultimo turno promuoverà il ‘Gallo’ a titolare mentre in mezzo ci saranno Mandragora e uno tra Ricci e Pobega col secondo che però al momento è in svantaggio. Uno come lui, che può giocare sia in mezzo che sulla trequarti, può essere utile a gara in corso a seconda dell'andamento. Dietro rientra Bremer con Djidji e Rodriguez a completare il pacchetto arretrato. Napoli, recuperato Lobotka Infermeria svuotata a Castelvolturno: sia Lobotka che Ounas infatti sono convocabili per la sfida di Torino ma Spalletti non pare orientato a modificare assetto e uomini rispetto alla rotonda vittoria contro il Sassuolo. Lobotka quindi non dovrebbe sopravanzare, per ora, Anguissa nel duo davanti alla difesa. A destra Di Lorenzo verrà confermato mentre come trequartista centrale c’è sempre Ciro Mertens in pole sul resto della concorrenza

SASSUOLO-UDINESE, sabato ore 18 Sassuolo, rientra Traoré e non solo… Dionisi e i suoi vogliono mettersi alle spalle la sonora sconfitta in quel di Napoli. Contro l’Udinese ci sarà nuovamente Kyriakoupoulos a sinistra. Il greco rientra infatti dalla squalifica. Buone nuove anche sul fronta Traoré che viaggia verso il rientro nell’XI titolare. L’assenza di settimana scorsa si è fatta sentire e Djuricic ha dimostrato di avere ancora bisogno di carburare per bene. In mezzo al campo spera Matheus Henrique mentre in difesa dovrebbe essere Ayhan il prescelto per far compagnia a Ferrari. Udinese, Success ai box Gli esami hanno escluso lesioni ma in casa bianconera nessuno vuole correre rischi inutili. Per questo Isaac Success non ci sarà sabato a Reggio Emilia. Un problema muscolare terrà il nigeriano ai box. Campo libero in attacco quindi per Pussetto che farà coppia con Deulofeu. In mediana rientra Makengo che ha scontato il turno di squalifica. A rischio panchina Arslan. In difesa Perez resta in vantaggio su Nuytinck.

LAZIO-SAMPDORIA, sabato ore 20:45 Lazio, due ballottaggi per Sarri Pochi dubbi sull’attacco biancoceleste: con Pedro ancora indisponibile altro giro per il trio formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Da decidere ancora un paio di pedine tra centrocampo e difesa. Cataldi e Lucas Leiva sono in pieno ballottaggio così come Patric e Luiz Felipe. Acerbi, dopo aver saltato la sessione di scarico, si è sempre regolarmente allenato con il resto della squadra. Hysaj spera di poter scalare qualche posizioni sulla corsia sinistra ma al momento non sembrano esserci grossi spiragli. Sampdoria, risentimento per Sensi. Torna Rincon Assenza non da poco per Marco Giampaolo, che a Roma dovrà rinunciare a Stefano Sensi, vittima di un risentimento muscolare. Anche Ekdal non dovrebbe essere a disposizione. Rincon rientra dalla squalifica e andrà a posizionarsi in mezzo al campo dal primo minuto con Thorsby e Vieira a completamento del pacchetto di interni. Davanti Cicco Caputo con Candreva e Sabiri larghi in fascia

SPEZIA-ATALANTA, domenica ore 12:30 Spezia, Provedel squalificato Cambio forzato in porta per la squadra di Thiago Motta. Provedel infatti è squalificato e quindi tocca a Zoet. Dietro invece rientra dal primo minuto Erlic che farà compagnia a Nikolau. In messo sempre titolare la coppia Maggiore-Kiwior con Sala, rientrato in gruppo, da utilizzare eventualmente come opzione a gara in corso. Davanti invece, nel tridente alle spalle di Manaj, si candida sempre Kovalenko. Il ballottaggio con Verde resta sempre aperto. Atalanta, in dubbio Zapata Fari puntati su infortunati e possibili recuperi in quel di Zingonia. Attenzioni rivolte soprattutto alle condizioni di Duvan Zapata, alle prese con il vecchio fastidio all’adduttore della coscia sinistra: Gasperini spera di averlo, in coppia con Muriel. Sospiro di sollievo per Scalvini, che ha rimediato solo una botta saltando l’allenamento in gruppo solo alla ripresa delle operazioni dopo la sfida con la Salernitana: dovrebbe farcela, con Demiral e Palomino.

VENEZIA-BOLOGNA, domenica ore 15 Venezia, Vacca indisponibile. Ampadu squalificato Alla luce del recupero perso giovedì contro la Salernitana andrà monitorata la situazione stanchezza. Non ci sono stati infortuni nel match di metà settimana e quindi l’infermeria resta composta da 4 elementi. L’ultimo in ordine di tempo è Vacca che resta indisponibile. Il rosso rimediato da Ampadu cambierà le cose in mezzo al campo dove però restano varie soluzioni. Ancora presto però per sbilanciarsi. In difesa invece si può proseguire con la linea a tre avanzando i terzini sulla linea dei centrocampisti. Bologna, Sinisa torna con i titolarissimi? A Roma, nel posticipo di settimana scorsa, Sinisa Mihajlovic aveva cambiato un paio di interpreti a livello di formazione titolare inserendo ad esempio Kasius a destra. Per la sfida di domenica pomeriggio il tecnico rossoblù potrebbe tornare all’antico. Detto che a Casteldebole erano tutti in gruppo tranne ovviamente Dijks, a Venezia De Silvestri salvo sorprese torna ad occuparsi della corsia destra. Al centro solito traffico ma al momento è Dominguez in svantaggio. In attacco pronta la solita staffetta Barrow-Orsolini.

SALERNITANA-CAGLIARI, domenica ore 18 Salernitana, rotazioni possibili in due reparti Il discorso fatto per il Venezia vale anche per la Salernitana che poche ore fa era in campo per il recupero della 20ma e che deve ancora tuffarsi nel prossimo delicatissimo impegno di campionato. Nicola pensa a mantenere inalterata la linea difensiva ma chiaramente c’è da capire chi sta bene e chi è affaticato. In mediana Kastanos può essere una soluzione mentre in attacco Verdi è in ballottaggio con Bonazzoli e non sarà semplice scegliere visto il tabellino marcatori del recupero di giovedì.

Cagliari, difesa a 4 per Agostini? Debutto non proprio semplice per Alessandro Agostini che è chiamato a vincere contro una diretta rivale. L’addio di Mazzarri ha lasciato più di uno strascico polemico ma l’ambiente deve focalizzarsi solo sulla sfida ai granata. Agostini in primavera ha sempre giocato con la difesa a 4 ed è possibile che parta subito cambiando sistema rispetto a quello di Mazzarri. L’ipotesi più plausibile è un 4-3-1-2, da definire il trequartista alle spalle delle punte.

VERONA-MILAN, domenica ore 20:45 Verona, quasi tutto deciso per Tudor Mondo Milan Sky News: RedBird Capital interessato al Milan Come ha detto Caprari, l’obiettivo del Verona è duplice: record di punti e di gol. Tradotto: il campionato dei gialloblù non è affatto finito e nessuno è già con la testa al mare (o in montagna). Tudor continuerà a schierare il solito Verona? Probabilmente sì anche se resta quel piccolo dubbio in difesa: a Cagliari c’era stata iniziale panchina per Gunter con Tameze schierato al fianco di Ceccherini e Casale. Probabile che il tedesco torni titolare ma non è così scontato. Senza (eventualmente) Tameze in mezzo, Hongla e Veloso si giocherebbero una maglia. Altra possibile sorpresa l’impiego di Lasagna sulla trequarti ma è difficile pensare di rinunciare a uno tra Barak e Caprari in questo momento. Milan, rebus sulla trequarti Gara storica in quel di Verona per il Milan di Pioli. Il tecnico recupera dall’infermeria Alessandro Florenzi che dovrebbe essere convocabile per la sfida del Bentegodi. Difesa e attaccante principe non subiranno modifiche, mentre dalla composizione della trequarti dipenderà forse anche la scelta dei due centrali davanti alla difesa. Pochi dubbi su Tonali, qualcuno in più su Bennacer o Kessié con l’ivoriano che potrebbe anche piazzarsi dietro Giroud ma resta aperto il discorso Brahim Diaz. Su Leao non c’è da discutere mentre a destra Saelemaekers e Messias combattono ma… non è da considerare “folle” anche la soluzione Rebic.