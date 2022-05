Una vittoria all'ultimo secondo per il Genoa, che torna in corsa per la salvezza avendo raggiunto il Cagliari a quota 28 punti (in campo domani contro la Salernitana). Al termine della sfida ha parlato anche Alberto Zangrillo, presidente del Genoa: "Questa vittoria mi ha ricordato un po' la partita del Real in Champions League, facendo le dovute proporzioni (ride, ndr). Anche per quello ci ho creduto fino alla fine. Per noi è un po' difficile essere leggeri, siamo in uno stato che davvero non riesco a descrivere". Il presidente rossoblù ha poi elogiato anche il pubblico, che ha trascinato il Genoa alla vittoria: "Abbiamo un pubblico straordinario, da Champions League. Per questo dobbiamo cercare di colmare il divario tra noi e loro, oggi la squadra ha risposto bene".