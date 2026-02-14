Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 25^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 14 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento con il quarto scontro diretto tra big della stagione su Sky, il derby d’Italia Inter-Juventus. L’incontro al Meazza di Milano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

SPECIALE INTER-JUVENTUS

Tre gli appuntamenti del sabato della 25^ di campionato. Si inizia alle 15.00 con Como-Fiorentina e si prosegue alle 18.00 con Lazio-Atalanta. La sera, alle 20.45, è il momento del big match Inter-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Federico Zancan, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 19.30 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Stefano Borghi e Aldo Serena.

Leggi anche

Inter-Juventus è su Sky: le probabili formazioni

Serie A, il programma di oggi

Sabato 14 febbraio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto
  • ore 15.00: Como-Fiorentina su DAZN 1
  • ore 18.00: Lazio-Atalanta su DAZN 1
  • dalle 19.30 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Stefano Borghi e Aldo Serena
  • alle 20.45: INTER-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti

