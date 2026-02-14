Oggi, sabato 14 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento con il quarto scontro diretto tra big della stagione su Sky, il derby d’Italia Inter-Juventus. L’incontro al Meazza di Milano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

SPECIALE INTER-JUVENTUS