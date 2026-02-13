È tutto sommato soddisfatto Massimiliano Allegri per la vittoria sofferta trovata a Pisa ma che può essere significativa in una giornata che vede diversi scontri diretti: "Siamo contenti del risultato, e di alcuni momenti della partita , sono partite che servono per rimettersi in carreggiata dal momento che siamo stati fermi diversi giorni - spiega - Il Pisa tende a farti uscire dalla partita, abbiamo trovato difficoltà, poi abbiamo segnato, abbiamo sbagliato il rigore e poi siamo andati un di nuovo in difficoltà". Prima del gol di un grande campione come Modric : " C'è sempre da imparare da lui non solo sotto l'aspetto tecnico ma soprattuto sotto l'aspetto caratteriale - spiega ancora - E' lì che si dividono i grandissimi giocatori da quelli normali, perché si è andato a prendere la partita con un gol straordinario tecnicamente ma di gran carattere". E c'è il derby d'Italia nel giorno di San Valentino: "Farò una cena a casa in famiglia e poi guarderà la partita".

"Adesso posso cambiare tanto, giocatori e sistemi di gioco"

La gara di Pisa, vinta in questo modo, può essere uno snodo cruciale? "Era una partita importante e può essere una partita chiave perché venivamo da qualche giorno di inattività, eravamo un po' addormentati, il Pisa ha fatto una buona partita ma anche prima dell'1-1 si aveva la sensazione di essere a rischio in un paio di situazioni". Un Milan che somiglia sempre di più all'idea di squadra che ha il suo allenatore: "Ora che stanno rientrando tutti ho la possibilità di cambiare, avere più giocatori offensivi, cambiare sistemi di gioco, bisogna migliorare un po' negli ultimi trenta metri accelerando perché le qualità ci sono". Una spinta è arrivata anche dall'oro olimpico di Federica Brignone, tra l'altro tifosa milanista: "ho detto ai ragazzi che è un esempio, poi è anche milanista, se verrà a trovarci ci farà piacere". Infine sul doppio giallo a Rabiot: "Era diffidato e così rimane in diffida, si riposerà mercoledi".