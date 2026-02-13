Offerte Sky
Pisa-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Pisa e Milan della 25^ giornata di Serie A si gioca venerdì 13 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Pisa-Milan in tv

La partita Pisa-Milan valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 13 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Pisa e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le 13 sfide di Serie A contro il Pisa (10V, 3N): i toscani sono l’avversaria contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione. Il Pisa ha pareggiato la gara d'andata contro il Milan per 2-2 (prima volta che i toscani hanno segnato più di una rete contro i rossoneri nel massimo campionato) e non è mai rimasto imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro questa avversaria in Serie A. Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A (1N), tra cui tutte le quattro più recenti; i toscani non hanno mai perso più sfide interne consecutive contro una singola avversaria nel massimo torneo. Il Pisa ha pareggiato la metà delle gare giocate in questa Serie A: 12 su 24, a fronte di un successo e 11 sconfitte. In caso evitasse la sconfitta contro il Pisa, il Milan eguaglierebbe la sua terza serie di imbattibilità più lunga in una stagione di Serie A (23 match di fila), registrata tra settembre 1992 e marzo 1993. Il Pisa ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime due gare casalinghe di campionato, dopo che aveva realizzato appena un centro nelle prime 10 partite interne di questa Serie A. Sono 50 i punti del Milan in questo campionato: con un successo eguaglierebbe il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, registrato nel 1995/96 (53 punti) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04.

CALCIO: SCELTI PER TE