Giornata di vigilia del derby d'Italia: a presentare la sfida in conferenza stampa l'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu: seguila in diretta sul nostro liveblog dalle 14.
La fiamma olimpica di Inter e Juventus
Nei giorni dei Giochi di Milano-Cortina andrà in scena anche il derby d'Italia. Un'ottima occasione per auspicare che lo spettacolo tra nerazzurri e bianconeri possa riflettere, almeno per una notte, quei valori e quelle emozioni olimpiche di cui stiamo godendo in queste settimane.
Quando Spalletti allenava Chivu
Inter-Juve sarà anche Chivu contro Spalletti. Chi lo avrebbe mai pensato 21 anni fa, quando il secondo allenava il primo nel suo esordio sulla panchina della Roma. Era il 28 agosto 2005: i due si sono tolti diverse soddisfazioni nel biennio passato insieme in giallorosso, prima che il difensore scegliesse proprio di andare all'Inter. E anche in nerazzurro Spalletti ha allenato Chivu, seppur per un solo giorno. Ecco qual era la Roma di quel giorno...
Le probabili formazioni
Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco. Dall'altra parte Spalletti dovrebbe proporre una difesa a 4, in avanti maglia da titolare per Conceiçao.
