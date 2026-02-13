Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Juventus, la conferenza di Chivu LIVE alle 14

live Serie A

Giornata di vigilia del derby d'Italia: a presentare la sfida in conferenza stampa l'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu: seguila in diretta sul nostro liveblog dalle 14. Inter-Juventus è live sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LO SPECIALE DERBY D'ITALIA - PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

La fiamma olimpica di Inter e Juventus

Nei giorni dei Giochi di Milano-Cortina andrà in scena anche il derby d'Italia. Un'ottima occasione per auspicare che lo spettacolo tra nerazzurri e bianconeri possa riflettere, almeno per una notte, quei valori e quelle emozioni olimpiche di cui stiamo godendo in queste settimane.

La fiamma olimpica di Inter e Juventus

La fiamma olimpica di Inter e Juventus

Vai al contenuto

Quando Spalletti allenava Chivu

Inter-Juve sarà anche Chivu contro Spalletti. Chi lo avrebbe mai pensato 21 anni fa, quando il secondo allenava il primo nel suo esordio sulla panchina della Roma. Era il 28 agosto 2005: i due si sono tolti diverse soddisfazioni nel biennio passato insieme in giallorosso, prima che il difensore scegliesse proprio di andare all'Inter. E anche in nerazzurro Spalletti ha allenato Chivu, seppur per un solo giorno. Ecco qual era la Roma di quel giorno...

Quando Spalletti allenava Chivu: chi c'era in campo in quella Roma

Quando Spalletti allenava Chivu: chi c'era in campo in quella Roma

Vai al contenuto

Le probabili formazioni

Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco. Dall'altra parte Spalletti dovrebbe proporre una difesa a 4, in avanti maglia da titolare per Conceiçao.

Inter-Juventus è su Sky: le probabili formazioni

Inter-Juventus è su Sky: le probabili formazioni

Vai al contenuto

Dove vedere il derby d'Italia

Inter-Juventus è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport UnoSky Sport CalcioSky Sport 4KSky Sport 251 e in streaming su NOW.

Giornata di vigilia del derby d'Italia: a presentare la sfida tra Inter e Juventus (in programma sabato alle 20.45) in conferenza stampa l'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 14.

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 25^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la 25^ giornata di Serie A con...

Costruiamo gentilezza nello sport, premio a De Gea

Serie A

Il portiere della Fiorentina ha ricevuto direttamente al Viola Park, il Premio 'Costruiamo...

Pedro: "Per fortuna l'infortunio non sembra grave"

lazio

Pedro rassicura i tifosi della Lazio dopo l’infortunio nella partita di Coppa Italia, vinta ai...

Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro

atalanta

Il belga - che si era procurato una lesione del menisco interno -  è stato sottoposto...

La presentazione della 25^ giornata di Serie A

guida tv

La 25^ giornata di campionato si gioca da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio. La grande sfida...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE