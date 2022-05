Le partite di oggi: si parte con Torino-Napoli

Dopo l'apertura con Inter-Empoli e Genoa-Juventus, la 36^ giornata di Serie A passa dalle tre gare in calendario nella giornata di sabato. Si parte alle 15 con Torino-Napoli: la squadra di Ivan Juric è in serie positiva da cinque partite e arriva all'incrocio con quella di Luciano Spalletti dopo aver segnato sette reti in due trasferte tra Bergamo e Empoli. Il Napoli ha invece superato per 6-1 nell'ultimo turno il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona e cerca punti per blindare il terzo posto. Alle 18 si sfidano due squadre che si trovano nella comfort zone della classifica come Sassuolo (undicesimo con 46 punti) e Udinese (43 punti, dodicesimo posto). Alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma di fronte ci saranno le ambizioni europee della Lazio di Maurizio Sarri, quinta alla pari con la Roma a quota 59 punti, e la voglia di chiudere la pratica salvezza dalla Sampdoria di Marco Giampaolo, quindicesima a quota 33 punti, +5 sul terzultimo posto. Partita trasmessa in diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k.