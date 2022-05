Bianconeri e nerazzurri vogliono mettere alle spalle il recente momento negativo per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Spezia-Atalanta, ore 12.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Lunch match a La Spezia dove la squadra di Thiago Motta ospita l'Atalanta nell'incontro valido per la 36^ giornata di campionato. Una sfida importante per entrambe le formazioni che vogliono mettere alle spalle un momento negativo. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive (l'ultima in ordine di tempo quella contro la Lazio) e hanno solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate, invece, per l'Atalanta. Gli uomini di Gasperini, attualmente ottavi, hanno bisogno di punti per non perdere il treno delle formazioni in corsa per le coppe europee.