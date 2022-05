Tonali: "Una delle notti più belle della mia vita"

Il centrocampista rossonero dopo la doppietta decisiva contro il Verona: "Mancano 4 punti per vincere lo scudetto: tre anni fa era un sogno, ora un obiettivo. Per me è stato uno dei giorni più belli della mia vita, spero di vivere ancora tante emozioni così. Discorso Ibra? È stata la base per conquistare questi tre punti, che sono la cosa più importante" VERONA-MILAN, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Dopo il gol vittoria segnato alla Lazio nel recupero, Sandro Tonali è ancora una volta l'uomo decisivo per il Milan. Il centrocampista, nel giorno del suo 22° compleanno, prima si è visto annullare la rete del vantaggio per un fuorigioco millimetrico segnato dal VAR, poi ha ribaltato il gol di Faraoni con una doppietta, regalando ai rossoneri una vittoria importantissima in chiave scudetto. A due giornate dalla fine, la squadra di Pioli ha un +2 sull'Inter da gestire con l'ulteriore vantaggio dello scontro diretto a favore. Sandro Tonali, ovviamente, ci crede: "Mancano 4 punti per realizzare quello che tre anni fa era un sogno, mentre ora è un obiettivo. Abbiamo capito di essere una grande squadra e di essere forti, non dobbiamo mollare in questo momento ma bisogna tenere alta la concentrazione", le parole del centrocampista a Sky Sport.

"È stato uno dei giorni più bella della mia vita" leggi anche Pioli: "Innamorato dei miei. Ora ultimi 2 sforzi" Tonali ha certamente vissuto un compleanno speciale ma, più in generale, anche uno dei giorni più belli della sua vita: "Per ora posso dire di sì. Fino a questo momento c'era la partita con la Lazio, che ora passa al secondo posto per lasciare spazio al primo a questa con il Verona. Me la porterò dentro per un po' di tempo, sperando di vivere altre emozioni ancora più forti”. A fine partita, Pioli l'ha paragonato a De Rossi: "Non lo so, ho sentito anche altri paragoni. Parlo spesso con Pioli, soprattutto ora che mi fa giocare più avanti come accaduto con la Lazio. Gioco in tutti i ruoli del centrocampo, non ho problemi".