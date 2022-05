L'ex capitano giallorosso: "Come migliorare la squadra? Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo. Finale di Conference League? Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Ci sarò anche io"

"Come si migliora la Roma? Con gli acquisti giusti, mirati. La Roma è allenata dal più forte allenatore del mondo che sa chi deve comprare. La società farà di tutto per accontentarlo". Francesco Totti parla del presente e del futuro giallorosso da Roma, in un evento organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia. E anticipa la sua presenza alla finale di Conference League del 25 maggio contro il Feyenoord: "Era da tantissimo tempo che la Roma non giocava una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Ci sarò anche io".