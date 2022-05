Roma, Mourinho ko in allenamento: "Sapete di chi è colpa?"

Lo 'Special One' fa sorridere i suoi followers: dopo aver subito un pestone (involontario) durante un allenamento, finisce dal fisioterapista della Roma: "Se mi vedete zoppicare o portare le infradito dovete sapere che un calciatore 'K' mi ha colpito. Secondo voi 'K' è RK o MK?", e lancia l'indovinello sul colpevole che poi si trova 'costretto' a svelare

Mourinho, oltre che di calcio, è sempre stato un personaggio social e anche oggi ha fatto divertire i suoi followers. Lo 'Special One', nella tarda mattinata di venerdì, ha pubblicato un video su Instagram in cui si riprende durante una seduta di fisioterapia. Il motivo è un infortunio al piede subito durante la sessione di allenamento di qualche ora prima. Mou non stava giocando, ma un suo giocatore della Roma, correndo, lo ha pestato: "Se mi vedete zoppicare o indossare infradito dovete sapere che un giocatore K mi ha colpito", la didascalia del post di Mou, seguita da quattro emoticons sorridenti. Poi la domanda: "K secondo voi è RK (Rick Karsdorp, ndr) o MK (Marash Kumbulla, ndr)?".