Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan con tre soluzioni sulla trequarti. Nell'Inter c'è Correa in pole per affiancare Lautaro. Per Insigne e Chiellini ultima gara davanti al proprio pubblico. Immobile è a forte rischio con Sarri che prepara due soluzioni

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 37^ GIORNATA: I 'CAMPETTI' Condividi

E’ sempre questione tra milanesi ma dietro possono arrivare dei verdetti. Penultimo turno di campionato con impegno casalingo, anche se non semplicissimo, per il Milan mentre a Cagliari è sfida verità per entrambe le contendenti. Erano anni che, a 180 minuti dalla fine della stagione, in zona retrocessione non avevamo già degli “arrivederci” alla Serie A già aritmetici. Questo sarà un turno di passione per tante

Come stanno le 20 sorelle? In quanti recuperano e in quanti potrebbero essere indisponibili. Se la vostra fantastagione non è ancora finita, siamo alla fase cruciale e ogni informazione è oro: la stagione volge al termine anche per la supersquadra di Sky Sport ma ci sarà tempo per riposare. Ora, cari inviati, servono notizie e aggiornamenti. Pronti per il giro dai ritiri? Si parte

EMPOLI-SALERNITANA, sabato ore 15 Empoli, tornano Verre e Stojanovic La squadra di Andreazzoli recupera tutti i pezzi tranne ovviamente i tre elementi che hanno finito anzitempo il proprio campionato. A destra Fiamozzi aveva giocato bene la prima parte di gara contro l’Inter ma salvo sorprese Stojanovic, che rientra dalla squalifica al pari di Verre, sarà titolare in difesa. Al centro del campo pronta la cerniera formata da Bandinelli, Zurkowski e Asllani mentre sulla trequarti il favorito (con Bajrami) è Henderson Salernitana, assenza pesante in mezzo al campo Il parapiglia dopo il gol di Verdi contro il Cagliari è costato un rosso a Ribery che quindi non sarà a disposizione. Più pesante invece lo stop per squalifica di Bohinen che era stato sempre tra i migliori in campo nelle ultime uscite. In mediana quindi c’è da rimpiazzare il giovane norvegese: due le opzioni. La prima, e più probabile, è quella di Kastanos. La seconda invece chiamerebbe in causa Obi. In attacco Verdi può spuntarla nuovamente su Bonazzoli

UDINESE-SPEZIA, sabato ore 18 Udinese, senza Becao tocca a Nuytinck Il giudice sportivo ha fermato per una giornata Rodrigo Becao ma Cioffi può contare tranquillamente su Nuytinck che è anche tornato recentemente al gol. Per il resto vanno verificate alcune situazione tra recupero e giocatori in dubbio. Beto è in ripresa ma punta al massimo alla panchina. Success è ancora in forse e dunque non si candida là davanti Al fianco di Deulofeu c'è in pole Nestorovski. Possibile chance in mezzo per Samardzic ma non è così sicuro che il centrocampista tedesco la spunti Spezia, Motta indeciso sul sistema Spezia a 3 o a 4? Questo è uno dei temi in vista della sfida contro l’Udinese. L’idea di base potrebbe essere quella di mettersi a specchio rispetto all’avversario ma non è ancora sicuro. Motta ha però sicuramente un jolly in meno visto che Bastoni è out per squalifica. Davanti il riferimento sarà Manaj. A rischiare, in caso di difesa a tre, sarebbe Agudelo. Possiamo dare le percentuali? Spezia al 70% a 4 dietro con Amian e Reca. Trio alle spalle della punta composto da Verde, Agudelo e Gyasi



VERONA-TORINO, sabato ore 18 Verona, Depaoli in pole Cambio forzato per Igor Tudor vista la squalifica di Faraoni. Quello della casella di destra del centrocampo gialloblù sarà però probabilmente l’unica differente rispetto alla sfida persa contro il Milan. A meno di “esperimenti di fine stagione” dovremmo rivedere Simeone punta con Barak e Caprari alle sue spalle. Lasagna è pronto a festeggiare le 200 presenze in A e magari spera di farlo da titolare. Tornando alla squalifica di Faraoni, il suo sostituto naturale è Depaoli e c’è proprio l’ex Samp in pole per una maglia da titolare Torino, out Singo ma rientra Lukic Corsie esterne con tanti pretendenti e non tantissime sicurezze in casa granata. Vojvoda, Ola Aina e Ansaldi si giocano due maglie ma l’intercambiabilità di un paio di elementi rende al momento poco certa la scelta di Juric. Singo infatti è indisponibile e per questo i papabili sono solo tre. In mezzo torna Lukic al fianco di Mandragora. In difesa spera Izzo mentre sulla trequarti potrebbe essere promosso titolare Pobega ma anche qui c’è ancora un po’ di incertezza

ROMA-VENEZIA, sabato ore 20:45 Roma, un po’ di turnover per Mourinho? Classifica e finale di Conference League. Gli occhi dei tifosi sono puntati su questi due obiettivi. Sabato c’è il Venezia, che deve vincere per sperare ancora. In difesa assenza sicura quella dello squalificato Mancini. Al suo posto gioca Ibanez. Tra mediana e attacco qualcuno potrebbe tirare il fiato e ricaricare le pile. Possibile quindi un po’ di turnover che coinvolgerebbe ad esempio Zalewski con El Shaarawy in pole per una maglia da titolare. Abraham non si discute ma con lui è pronta una staffetta tra Zaniolo e Felix Venezia, Ceccaroni operato ma è a disposizione In settimana Ceccaroni si è sottoposto ad un intervento di pulizia dello scafoide del polso destro. Il giocatore si è rimesso subito a disposizione di Soncin e sarà abile e arruolabile per la sfida dell’Olimpico. Di buono c’è anche il rientro di Ampadu dalla squalifica. Johnsen, dopo il gol vittoria contro il Bologna, spera in una promozione che però sarebbe possibile solo con un ritorno al tridente. Opzione che forse i lagunari potrebbero utilizzare a gara in corso.

BOLOGNA-SASSUOLO, domenica ore 12:30 Bologna, più Barrow di Orso In casa rossoblù c’è da scegliere il partner d’attacco di Arnautovic ma non solo. Piccolo dubbio anche in difesa. Theate era stato sostituito nel corso del primo tempo della sfida contro il Venezia e non è così sicuro che il belga resti favorito per un posto nella linea a tre al fianco di Medel e Soumaoro. C’è infatti anche l’opzione Bonifazi. In mediana Dominguez spera ma per ora resta ancora indietro nelle gerarchie di titolarità. In avanti il buon ingresso (con gol) di Orsolini settimana scorsa potrebbe valere la promozione ma Barrow resta ancora il favorito

Sassuolo, Traoré sì o Traoré no? E’ il grande dubbio dell’XI titolare neroverde. Dionisi, dopo la mancata convocazione di due settimane fa, aveva utilizzato Traoré solo negli ultimi minuti della sfida contro l’Udinese. Dubbio legittimo quello che riguarda la titolarità del centrocampista ivoriano. Assenza certa invece è quella dello squalificato Kyriakopoulos. A sinistra ci sarà Rogerio mentre in difesa restano favoriti Ayhan e Ferrari anche se Ruan potrebbe ancora dire la sua. Senza (eventualmente) Traoré potremmo vedere lo stesso assetto di settimana scorsa ma dalle ultime possiamo dare l'ivoriano come titolare



NAPOLI-GENOA, domenica ore 15 Napoli, Lobotka in corsa per una maglia Il ‘Maradona’ è pronto a salutare capitan Insigne alla sua ultima sfida casalinga in carriera. Nel tridente alle spalle di Osimhen c’è Politano che scalpita e che potrebbe seriamente contendere il posto a Lozano. Piccolo dubbio in mezzo al campo. Fabian è titolare ma al suo fianco combattono per un posto Anguissa e Lobotka con le quotazioni del secondo in netta risalita. Tutto confermato dietro con Di Lorenzo a destra e la coppia Rrahmani-Koulibaly al centro Genoa, Gudmundsson sgomita La sua rete aveva dato il via alla rimonta finale contro la Juventus. Ora però Gudmundsson è in lotta per un posto nell’XI titolare rossoblù in quel di Napoli. Blessin sta ancora riflettendo sulle varie opzioni: Amiri pare intoccabile al momento ma il resto è da discutere, compresa la punta centrale dato che Yeboah può ancora scalzare Destro. In difesa Criscito c’è mentre Bani resta in pole. Sturaro non è ancora al 100% e quindi con Badelj spazio nuovamente a Galdames

MILAN-ATALANTA, domenica ore 18 Milan, ora sulla trequarti c’è una tripla opzione Mondo Milan Gazidis: "Due sfide dure, ma credo nei giocatori" Nonostante la rete finale in quel di Verona, Alessandro Florenzi sarà probabilmente ancora un’opzione da usare a gara in corso. Pioli non intende modificare gli interpreti difensivi ma come sempre la scelta del trequartista centrale inciderà anche sulla coppia davanti alla difesa. Tonali non è in dubbio mentre Bennacer è legato a stretto filo con Kessié. L’ex di turno dovrebbe però agire sulla linea che comprende anche Leao e Messias. Ricordiamo però che Pioli in quel ruolo ha altre due alternative. O Brahim Diaz o Rade Krunic con lo spagnolo al momento un po’ più sullo sfondo Atalanta, Zapata part time? Gasperini ha ritrovato un po’ di elementi: in infermeria restano solamente Pezzella e Toloi. In difesa lottano per una maglia Scalvini e Palomino. Sulla trequarti anche in casa nerazzurra ci sono svariate possibilità ma molto dipenderà dalla titolarità di Zapata. Il colombiano è a disposizione ma la sensazione è che possa avere un minutaggio abbastanza limitato. Possibile quindi che o a inizio gara o durante la sfida di domenica, Gasperini adotti il doppio trequartista. Pasalic è sempre in pole ma occhio anche a Koopmeiners

CAGLIARI-INTER, domenica ore 20:45 Cagliari, Agostini resta a specchio? Classifica Inter macchina da gol, l’unica italiana oltre 100 Nell prima in quel di Salerno, Alessandro Agostini era rimasto con un iniziale difesa a tre. Il tecnico in Primavera aveva sempre utilizzato la linea a 4 ma l’indizio di settimana scorsa ci fa propendere per una continuazione del 3-5-2. In questo modo i sardi si metterebbero a specchio visto che l’Inter adotta lo stesso sistema. In difesa non si dovrebbe cambiare mentre in mediana il nome nuovo può essere quello di Marin, con Deiola che scivolerebbe in panchina. Al momento però si va verso una linea mediana uguale a quella di settimana scorsa. Sempre vivo in attacco il ballottaggio tra Keita e Pavoletti con il secondo sempre un po' più avanti nel ballottaggio Inter, Bastoni può rientrare. Correa in pole Dopo la festa e il meritato giorno di riposo, l’Inter si è riattivata in quel di Appiano Gentile. In vista della non semplicissima sfida contro il Cagliari, Simone Inzaghi pensa al ritorno di Bastoni dal primo minuto nella linea che comprende anche de Vrij e Skriniar. A destra toccherà a Dumfries mentre sul versante opposto non ci sono molti dubbi. Perisic e solo Perisic. In attacco c’è ancora qualche piccolo dubbio dato che Correa potrebbe anche spuntarla. Al momento infatti c'è il "Tucu" in vantaggio su Dzeko per affiancare Lautaro

SAMPDORIA-FIORENTINA, lunedì ore 18:30 Sampdoria, Quagliarella resta sfavorito Qualcuno sperava di rivederlo titolare data l’assenza di Sensi ma Giampaolo, tra le righe, ha fatto capire di non voler puntare fin dal primo minuto sulla soluzione che prevede il doppio attaccante. Anche contro la Fiorentina quindi ci sarà Caputo quale unico riferimento offensivo. Si parte quindi con il solito centrocampo molto folto con Vieira che resta nei radar della titolarità blucerchiata. Occhio alla possibile sorpresa Damsgaard ma sarebbe davvero una super sorpresa di formazione. Dietro Augello e Murru combattono per una maglia Fiorentina, un dubbio per reparto Manca ancora qualche tassello decisionale da parte di Vincenzo Italiano. L’XI viola che vedremo scendere in campo contro la Sampdoria prevede punti fermi ma anche ballottaggi da risolvere. Il primo è in difesa con Odriozola recuperato che però pare ancora in svantaggio su Venuti. A centrocampo c’è Amrabat squalificato. Con Torreira e Bonaventura ci sarà uno tra Duncan e Maleh ma il secondo sta pian piano recuperando posizioni. Davanti infine Sottil non è al meglio, Saponara scalpita ma deve superare nelle preferenze Ikoné