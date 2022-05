1/30 ©Getty

"Zero titoli", qualcosa che dalle parti di Torino non si sentiva da tempo. Quella arrivata nella finale di Coppa Italia contro l'Inter è una sconfitta che fa parecchio male per la Juventus. Per la prima volta dopo ben undici stagioni, infatti, il club bianconero non porterà nessun trofeo a casa. Era dal 2010/11 che la bacheca della Juventus non rimaneva vuota, ma chi c'era nella rosa bianconera in quella annata? Ecco i protagonisti e cosa fanno adesso.