Serie A

IL CALCIO MOLTO PROIBITO - Sembra un'azione normale di gioco e invece è un gesto del tutto inspiegabile. Succede al 32' di Roma-Venezia, con gli ospiti (già retrocessi) in vantaggio per 1-0. Pallone lontano dalla situazione che state vedendo nell'immagine e calcione nelle parti basse di Kiyile a Pellegrini. Interviene il Var e il giocatore dei veneti viene espulso. Molto perplesso Mourinho dopo l'accaduto, il suo gesto di rabbia mima il "mandalo via" quando l'arbitro va a rivedere le immagini.