Ai microfoni di Sky Sport, il capitano rossoblù continua a credere alla salvezza: "Finchè ci sono possibilità, dobbiamo crederci. Non siamo più padroni del nostro destino, ma manca una partita e può succedere di tutto". Poi sull'Inter: "Affrontata una squadra forte e in forma"

Sconfitta interna per il Cagliari, che si arrende all'Inter all'Unipol Domus Arena. La squadra rossoblù è sempre in zona retrocessione, con la Salernitana distante due punti. Si deciderà tutto nell'ultima giornata, con il Cagliari che sarà atteso dalla trasferta di Venezia, con la squadra di Soncin già retrocesso in Serie B. Al termine della gara contro i nerazzurri, il capitano rossoblù Joao Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Finché ci sono possibilità, dobbiamo credere alla salvezza. Non siamo più padroni del nostro destino ma dobbiamo crederci. C’è ancora una partita da giocare e può succedere di tutto".