Presto potrebbero esserci novità anche per la comunicazione degli arbitri. Trentalange, infatti, apre alla possibilità di vedere i direttori di gara davanti ai microfoni dopo i match, ma servirà tempo: " Arriveremo ad aprirci - ammette - magari non immediatamente dopo la partita quando gli animi sono caldi e le analisi non vengono fatte con garbo. Ma stiamo lavorando a un progetto di comunicazione , per arrivare non a giustificare, ma a fare didattica e dare chiavi di lettura sull'errore. Nel calcio anche davanti alla stessa immagine non tutti la pensano allo stesso modo".

Chiffi: "Rigore Udinese-Inter? Ho fatto un errore"

Durante il Premio Bearzot è stato premiato l'arbitro Daniele Chiffi con un riconoscimento in memoria di Stefano Farina, ex arbitro e designatore scomparso nel 2017: "Farina è stato un maestro e una guida che mi ha fatto crescere - spiega Chiffi - Se sono arrivato in Serie A è grazie a lui. Stefano ci ha fatto capire fin da subito che ambiente avremmo trovato in ogni categoria, l'errore è fisiologico e fa parte della vita". Chiffi ha poi parlato di errori, in particolare la decisione presa durante Udinese-Inter in occasione del rigore inizialmente non dato (poi assegnato dopo il consulto al Var) dopo il contatto Pablo Mari-Dzeko. "È un errore - ha ammesso Chiffi - Un posizionamento ottimale dovrebbe aiutarti a comprendere bene. In quel caso non è bastato. Ho pensato che il difensore avesse toccato prima il pallone e l'ho spiegato al Var. Nel momento in cui il Var si è reso conto che ho visto una cosa sbagliata mi richiama giustamente al monitor".