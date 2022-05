Uno scudetto per due. Il derby per il titolo di campione d'Italia si deciderà alla volata finale, in un'ultima giornata tutta da vivere. Alle ore 18 di domenica 22 maggio, Milan e Inter scenderanno in campo in contemporanea: i rossoneri faranno visita al Sassuolo al Mapei Stadium, mentre i nerazzurri giocheranno a San Siro contro la Sampdoria. Due punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore per gli uomini di Pioli, che hanno quindi bisogno di almeno un pareggio per festeggiare il titolo. Nel frattempo, la Lega si sta preparando a ogni evenienza e sta organizzando una doppia premiazione. La prima, ovviamente, al Mapei Stadium, dove eventualmente verrà premiato il Milan alla presenza di Lorenzo Casini, presidente di Lega, che consegnerà coppa e medaglie. L'altra premiazione, invece, verrà organizzata all'interno di San Siro, dove per la Lega sarà presente l'amministratore delegato De Siervo. In caso di vittoria dell'Inter, sarebbe lui a consegnare la coppa a Samir Handanovic e la medaglia a tutta la squadra nerazzurra.