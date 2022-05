Un destro dal limite in porta e gol di Mattia Zaccagni. Questa volta però, a esultare di gioia non è la curva laziale, ma la compagna dell'esterno biancoceleste, Chiara Nasti. Dopo il gol, tanti coriandoli azzurri dietro la porta e la scritta "It's a boy" ("È un maschio") sul maxischermo dello stadio Olimpico. È la singolare cerimonia che Mattia Zaccagni ha voluto nel suo stadio, insieme appunto alla compagna, per scoprire il sesso del futuro figlio della coppia. Dopo l'annuncio, Zaccagni ha 'esultato' inginocchiandosi di fronte alla futura mamma, davanti a mascotte, fotografi e diversi cameraman che hanno ripreso la scena. All'evento erano presenti sia Luis Alberto che Ciro Immobile, con le rispettive compagne, oltre al presidente Claudio Lotito. Il presidente ha anche scattato una foto con Zaccagni e Chiara Nasti tenendo in mano un mini completino della Lazio con scritto "Zaccagni jr" e il numero 20.