Lecce, Baroni rinnova fino al 2023

Una stagione trionfale per il Lecce, che ha vinto il campionato di Serie B. La squadra giallorossa torna nella massima serie due anni dopo l'ultima volta. A guidarla ci sarà ancora Marco Baroni. L'allenatore e il Lecce hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, inizialmente in scadenza nel giugno del 2022. Baroni ha prolungato per una stagione e guiderà il Lecce fino al 30 giugno 2023. La firma dell'allenatore arriva a pochi giorni di distanza dal rinnovo di Pantaleo Corvino. Il responsabile dell'area tecnica giallorossa aveva prolungato fino al 2025.