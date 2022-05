Lecce-Corvino, ufficiale il rinnovo fino al 2025

Due anni di contratto in più per il responsabile dell'area tecnica dei salentini rispetto alla precedente scadenza. "Tale prolungamento darà continuità allo straordinario lavoro iniziato due anni fa" scrive il Lecce in una nota

Pantaleo Corvino e il Lecce ancora insieme. Il club salentino ha ufficializzato il rinnovo di contratto del responsabile dell'area tecnica fino al 30 giugno 2025, due anni in più rispetto alla precedente scadenza. "Tale prolungamento darà continuità allo straordinario lavoro iniziato due anni fa" scrive il Lecce in una nota. La riconferma di Corvino è il primo tassello per il Lecce dopo il ritorno in Serie A. Il dirigente sarà ancora una volta il punto di riferimento per la costruzione della squadra, in attesa di novità sull'allenatore visto il contratto in scadenza di Marco Baroni.