Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in tv

La viola cerca punti importanti per centrare la qualificazione in Europa mentre i bianconeri inseguono una vittoria che manca dal 1° maggio. Fiorentina-Juventus, calcio d'inizio ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Si chiude al "Franchi" di Firenze la stagione della Juventus. I bianconeri faranno visita alla Fiorentina, a caccia di punti importanti per centrare la qualificazione in Europa che manca da cinque anni. È già certa di un posto in Champions, invece, la Juve che ha iniziato la sua rivoluzione in vista della prossima stagione. Dybala ha dato l'addio contro la Lazio e a Firenze non ci sarà. Non vestiranno la maglia della Juventus nel campionato 2022-2023 anche Morata e Bernardeschi. I bianconeri di Max Allegri vogliono chiudere con una vittoria: l'ultima risale al 1° maggio, contro il Venezia. La Fiorentina, invece, vuole invertire il trend negativo con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate.