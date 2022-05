D'accordo con Allegri, l'attaccante argentino ha preferito chiudere allo Stadum. La prossima partita che giocherà sarà... a San Siro. Pronto per essere convocato per la sfida contro la Fiorentina McKennie, che ha bruciato i tempi dopo la frattura del secondo e del terzo metatarso del piede sinistro JUVE, IL PUNTO SUL MERCATO Condividi

Non ci sarà un'altra partita con la maglia della Juventus per Paulo Dybala. L'ultima volta con le lacrime di addio davanti ai tifosi dello Stadium che lo hanno osannato è stata contro la Lazio. La stessa avversaria da cui era iniziata un'avventura lunga 7 anni nella sfida di Supercoppa nell'agosto di 2015. Un esordio con gol e trofeo. Non ci sarà un'altra partita perché Dybala a Firenze non giocherà. La decisione è stata presa con Allegri al quale ha comunicato la volontà di chiudere la storia con la Juve in casa, in quello che è stato il suo stadio. Così, niente ultima trasferta. Vlahovic in attacco avrà come partner il solo Morata.

Paulo al match di Eto'o FOTO-VIDEO Dybala saluta i tifosi: "Per sempre nel mio cuore" Milano chiama, Dybala risponde. Ma il mercato per ora non c'entra. Certo, l'Inter continua a tenere sotto controllo la situazione e si tiene pronta ma nessuna offerta è stata presentata al giocatore. In ogni caso la prossima partita Paulo la giocherà a San Siro, dove ha garantito la sua presenza per la nobile causa dell'evento organizzato da Samuel Eto'o che ha selezionato un gruppo di superstar del calcio per l'Integration Heroes Match, un incontro di beneficenza che nasce con lo scopo di rilanciare l’impegno contro ogni forma di discriminazione. L’ex fuoriclasse di Barcellona e Inter e attuale Presidente della Federcalcio Camerunense, sarà l’ambassador ufficiale di uno dei primi incontri al mondo organizzati con lo specifico intento di promuovere l'inclusività e la multiculturalità, sostenuto anche dalla Lega Serie A, da sempre attiva nella promozione dei valori cardine alla base dell’iniziativa. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e TV8.