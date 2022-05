"Grazie Maldini. Con Leao coppia formidabile"

Theo Hernandez ha riservato parole al miele nei confronti di due persone. Da una parte Paolo Maldini, colui che ha creduto nell'esterno francese tre anni fa; dall'altra Rafael Leao, spalla in campo. "Voglio ringraziare Maldini, lui mi ha preso lui e mi ha detto che sono forte - aggiunge Theo - Con Leao siamo una coppia formidabile. Lui è un giocatore incredibile ed è migliorato come me. Siamo due giocatori forti che si sentono bene in campo". Per Theo è il momento della festa, il futuro può attendere: "L'importante è aver vinto il campionato oggi. Abbiamo un mese di pausa e poi daremo di nuovo tutto".