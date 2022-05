"A Milanello abbiamo parlato di scudetto dall'inizio dell'anno, ci abbiamo sempre creduto". A dirlo è Stefano Pioli, al settimo cielo dopo la vittoria dello scudetto del Milan. Un titolo che mancava da undici anni, conquistato da un allenatore che per la prima volta in carriera ha vinto un trofeo: "I miei giocatori sono dei fenomeni - racconta Pioli - Sono felice per il mondo Milan che ha meritato questo scudetto". Continuità e fiducia sono le caratteristiche che, secondo Pioli, hanno fatto la differenza per conquistare il tricolore: "Siamo stati più continui rispetto all'Inter. I giocatori hanno avuto forza, mentalità e non hanno mai mollato. Abbiamo meritato di vincere perché ho allenato una squadra forte e ho avuto due dirigenti come Massara e Maldini che mi hanno dato fiducia e supporto". Una stagione che Pioli, nominato anche miglior allenatore dell'anno, ha racchiuso in tre momenti: "La vittoria nel derby, la vittoria a Roma contro la Lazio e i discorsi di Ibrahimovic e Kjaer alla squadra. Il derby vinto in quel modo ci ha dato ancora più convinzione e più forza. Quello e la partita con la Lazio ci hanno fatto capire di poter vincere lo scudetto".