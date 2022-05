L'ex allenatore dell'Udinese sceglie una pagina di giornale per salutare: "Sei mesi tutti di un fiato, la grande occasione. Grato a società, dirigenti e alla tifoseria, nuovamente orgogliosa e fiera dei veri protagonisti: i ragazzi. Udine città di qualità umana e sociale in una terra che ho imparato a scoprire e amare come il Friuli"

"É stato bello, anzi bellissimo". Gabriele Cioffi come Luca Gotti. L'ormai ex allenatore dell'Udinese ha scelto un messaggio su una pagina di giornale per salutare l'ambiente e i tifosi dopo il divorzio dal club friulano. Stessa scelta fatta dal suo predecessore, che aveva sostituito a metà dicembre del 2021. "Sei mesi tutti di un fiato, la grande occasione. Lo scenario perfetto - li definisce sulle colonne del Messaggero Veneto - ho trovato un club organizzatissimo e con obiettivi chiari, Udine città di qualità umana e sociale in una terra che ho imparato a scoprire e amare come il Friuli". Parole di chi ha guidato un’Udinese da 47 punti, il miglior bottino da 10 anni a questa parte.