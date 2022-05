Dopo l'addio di Gabriele Cioffi, vicino alla panchina del Verona, l'Udinese ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili valutati dai friulani c'è Paolo Zanetti, reduce dall'esperienza al Venezia, e una pista spagnola, ma si è aggiunta anche una terza idea. L'Udinese, infatti, pensa a Pippo Inzaghi. L'ex attaccante, che a marzo ha interrotto il suo rapporto con il Brescia, era vicino ai bianconeri già lo scorso anno. Valutazioni in corso da parte del club, ma le quotazioni di Inzaghi sono in risalita. Sarebbe un ritorno in Serie A per l'allenatore che vanta 97 panchine nella massima serie tra Milan (2014-2015), Bologna (2018-2019) e Benevento (2020-2021).