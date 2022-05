Acclamato dai tifosi durante la festa in giro per Roma dopo la vittoria in Conference League, José Mourinho ha deciso di affidare le proprie emozioni ai social dopo quelle mostrate in diretta alla fine del match contro il Feyenoord. A mente lucida e dopo qualche giorno dal trionfo di Tirana, l'allenatore giallorosso ha pubblicato un post su Instagram con due foto simboliche - in campo e sul pullman scoperto davanti ai tifosi - con una didascalia significativa.

"In questa squadra tutti hanno giocato ogni partita"

Nel post su Instagram, José Mourinho ha voluto ringraziare tutti i componenti della rosa, dai giocatori a tutto il resto dello staff: "I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma ho bisogno di pensare “e in futuro?”… Prima, ho bisogno di abbracciare tutti. Devo dire al mondo quanto sono grato ai miei GIOCATORI: tutti, da Rui che ha giocato 54 partite a Pietro che non ha giocato un solo minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita, questo è quello che gli Einstein del calcio non sanno, non capiscono e mi dispiace per loro. Il calcio è sia quello che si vede che quello che non si vede, a calcio non si gioca in 11, ma si gioca in molti di più, ed eravamo tantissimi... Giocatori, allenatori, personale medico, analisti, magazzinieri, cuochi, famiglie, amici , romanisti, mourinhisti e io sono molto grato a tutti. Un giorno lascerò la Roma e l'AS Roma, questa è la legge del calcio, ma più che una o più coppe mi piacerebbe vedere questo club per sempre unito da questa passione e questo amore. Due immagini per abbracciarvi tutti. Buon giugno", con due cuori giallorossi.