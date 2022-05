Il rinnovo di Maldini

Maldini attualmente è in vacanza a Tel Aviv e tornerà in Italia nei prossimi giorni. In un'intervista rilasciata qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, il direttore dell'area tecnica del Milan aveva espresso il disappunto per la situazione del contratto in scadenza suo e di Massara (“Trovo poco rispettoso che Gazidis ed Elliott non si siano neanche seduti a parlare con noi del rinnovo”, aveva detto). Un rinnovo che, nonostante non ci siano ancora stati incontri tra le parti, non è mai stato messo in discussione a Casa Milan. Tra i tanti temi trattati nell’intervista, Maldini aveva anche definito lo scudetto ottenuto quest'anno “la vittoria delle idee, della volontà e dello spirito di gruppo. Ora sta al club decidere se aprire un ciclo: con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions. Come ho detto a suo tempo a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista. Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un’idea vincente. Non potrei mai farlo”. Parole che hanno creato non poco imbarazzo e messo di fatto la proprietà (vecchia e nuova) spalle al muro.