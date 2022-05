A sei mesi di distanza dal brutto infortunio al ginocchio sinistro rimediato in Genoa-Milan, (del 1/12 scorso), Simon Kjaer (33 anni) è tornato in campo ad allenarsi insieme ai compagni. Non quelli del Milan, che hanno già chiuso la stagione, ma quelli della Danimarca, impegnati con i prossimi appuntamenti di Nations League (Kjaer non è convocato, ma ha sfruttato comunque l'occasione per allenarsi in gruppo, in vista del suo rientro previsto per l'inizio della prossima stagione). E come aveva promesso, è sceso in campo con la barba tagliata: Kjaer, nel periodo di stop, aveva detto che non si sarebbe tagliato la barba 'da vichingo' fin quando non sarebbe tornato in campo. Detto, fatto: il danese ora si allena con i compagni con un nuovo look. Promessa mantenuta.