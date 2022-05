Milan, il 16 luglio match a Colonia. Poi l'Austria

C'è una data per la prima partita del Milan campione d'Italia. È sabato 16 luglio, giorno in cui la formazione rossonera di Stefano Pioli giocherà contro il Colonia al RheinEnergieStadion, casa della formazione tedesca, per l'undicesima edizione della Telekom Cup. Sarà il primo test per il Milan che inizierà ufficialmente la sua stagione lunedì 4 luglio con il raduno a Milanello. I rossoneri svolgeranno anche una settimana di preparazione a Klagenfurt, in Austria, dal 23 al 30 luglio. Un programma anticipato di una settimana rispetto alle consuete date visto che la Serie A inizierà nel weekend del 13 e 14 agosto per via delle esigenze dettate dal Mondiale in Qatar.