Alberto De Rossi, papà di Daniele, conclude la sua avventura come allenatore della Primavera della Roma. Da circa 20 anni è grazie a lui se i giallorossi si sono ritrovati tra i "grandi" alcuni gioielli che si sono imposti in Serie A e non solo. Da Romagnoli e Florenzi a Pellegrini, ma anche gli ultimi debuttanti Zalewski e Afena-Gyan: ecco di seguito tutti i giovani formati da De Rossi che hanno esordito in prima squadra