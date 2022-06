Il centravanti svedese celebra su Instagram il titolo vinto con il Milan, tra dichiarazioni emblematiche ("Chi vincerà lo Scudetto?" "Dove gioca Zlatan?" "Nel Milan" "Allora il Milan") e le immagini più belle della stagione. Il messaggio per i tifosi? "I talk, i walk"

Dalle parole ai fatti. Zlatan Ibrahimovic continua a festeggiare lo scudetto conquistato con il Milan e lo fa con un video postato su Instagram. Nel filmato l'attaccante svedese riassume la stagione con le immagini più significative, primi piani con espressioni grintose e alcune sue emblematiche dichiarazioni che hanno accompagnato i rossoneri verso lo scudetto numero 19. "Pensi che l'Inter sia la favorita per lo scudetto?" "No". E ancora. "Se giochi nel Milan devi vincere. O arrivi primo o niente". E infine. "Chi vincerà lo scudetto?" "Dove gioca Zlatan?" "Nel Milan" "Allora il Milan". Fino alle immagini della festa negli spogliatoi del Mapei Stadium: Ibra che guida i festeggiamenti del gruppo al suon di "Milano non è il Milan. L'Italia è il Milan".