Il centravanti francese racconta a Sky Sport i segreti dello scudetto: "Trofeo speciale, emozione pazzesca. Ho la pelle d'oca pensando alla doppietta nel derby. Pioli come Girard al Montpellier: parla con il cuore, fa di tutto per tirare il massimo da ogni giocatore. Ibra top player e grande persona, spero resti anche l'anno prossimo: quando parla lo ascoltano tutti. Prossimo obiettivo, fare bene in Champions"

Nel Milan vincitore dello scudetto c'è la firma di Olivier Giroud. Al primo anno in Serie A, il centravanti francese ha segnato 11 gol in campionato, due dei quali nella festa di domenica contro il Sassuolo. Emozioni condivise dall'attaccante nel corso di un'intervista esclusiva con Sky Sport: "Penso che sia un'emozione pazzesca - racconta - ho vinto qualche trofeo ma questo scudetto è speciale. I tifosi lo hanno atteso per 11 anni e noi come squadra abbiamo sentito la loro emozione per questo titolo. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dei nostri tifosi. Avevo vinto 10 anni fa con il Montpellier in Francia ma il Milan è un grandissimo club che ha vinto tanto. Vincere qui è speciale, per me è un onore aver scritto un pezzo di storia del club. Quando ero piccolo vedevo Sheva".