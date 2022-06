Il 13 giugno al via la campagna abbonamenti

La Juventus ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Come si legge in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, la società bianconera ha comunicato che a partire dalle ore 14 del 13 giugno sarà possibile acquistare l’abbonamento: "Finalmente, dopo due stagioni, sarà di nuovo possibile vivere l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium per tutta la stagione dal proprio posto. I primi a poter acquistare l’abbonamento 22/23, da lunedì, saranno gli ex abbonati 19/20 che potranno accedere alla fase rinnovo confermando l’acquisto sul loro vecchio posto nella stagione 19/20. Avranno tempo fino al 27 giugno alle 18:00. Se, invece, volessero rinnovare, ma cambiare il posto, potranno farlo dal 4 al 5 luglio". La nota prosegue: "Gli abbonati iscritti a un Official Fan Club come sempre potranno far richiesta al loro Club direttamente. Solo al termine della campagna rinnovi, Juventus comunicherà eventuali posti disponibili per nuovi abbonati. Eventuali disponibilità saranno messe in vendita riservata dapprima ai J1897 e successivamente ai Black&White Member in possesso di una Juventus Card valida".