Juve, si valutano altri esterni oltre Di Maria

I bianconeri, oltre a Di Maria, stanno valutando altri esterni d'attacco come Berardi, Kostic e Mudryk. Per l'attacco si proverà a rinegoziare i termini economici con l'Atletico Madrid per trattenere a Torino Morata. Bernardeschi, invece, è molto vicino al Napoli

La Juventus, oltre Di Maria, sta valutando con attenzione anche altri profili. Il calciatore argentino classe '88 chiede un solo anno di contratto, per poter tornare in Argentina, mentre il club bianconero ne offre due per poter sfruttare il Decreto Crescita. Motivo per il quale la Juventus sta facendo delle valutazioni su altri giocatori, tra i quali Berardi: l'esterno del Sassuolo, però, piace anche al Milan e alla Roma. Kostic dell'Eintracht Francoforte rappresenta un'alternativa, così come Mudryk dello Shakhtar Donetsk, ma questo non vuol dire che il club di Agnelli abbia abbandonato la pista che porta a Di Maria.

Juventus al lavoro per trattenere Morata leggi anche Juve, dubbi su Di Maria: la priorità ora è Berardi Per quanto riguarda l'attacco la Juventus vorrebbe Morata anche per la prossima stagione, così come lo spagnolo vuole restare a Torino. L'accordo tra l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, e i bianconeri già c'era (35 milioni per il riscatto) ma la Juventus vuole ricalcolare i termini economici. La valutazione dell'attaccante è ritenuta troppo alta, anche se i bianconeri hanno la consapevolezza che Morata è ben voluto tanto dalla squadra quanto dall'allenatore e può ricoprire più ruoli. La Juventus spera di poter trovare una soluzione con l'Atletico Madrid, che non ritiene il calciatore centrale nel suo progetto, magari inserendo contropartite tecniche come Kean.