In attesa della ripartenza della nuova stagione, la Juventus ha annunciato una tournée estiva negli Stati Uniti. I bianconeri giocheranno contro i messicani del Deportivo Guadalajara a Las Vegas il 22 luglio, prima di affrontare Barcellona e Real Madrid in due amichevoli di lusso, rispettivamente il 26 e il 30 luglio. La sfida contro i blaugrana sarà disputata a Dallas, mentre contro i Blancos ci si sposterà a Los Angeles. Non è la prima volta negli USA per la Juve, viste le precedenti esperienze nel 2013 e nel 2018 nell'East Coast. Le tre amichevoli fanno parte del Soccer Champions Tour, un evento inedito che coinvolge anche un'altra squadra messicana, il Club America, in programma tra il 21 e il 30 luglio.