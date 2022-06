Federico Chiesa è intervenuto a un evento organizzato dalla Juventus e da Save the Children: "Il recupero procede bene, il mio sogno è tornare il prima possibile, l’obiettivo è esserci a settembre. Non vedo l’ora di giocare con Vlahovic e magari di fornirgli qualche assist per fare qualche gol in più". Sulla possibilità di indossare la 10 lasciata da Dybala: "Indossarla farebbe piacere a chiunque, è stata usata da grandi campioni alla Juventus, a luglio ne saprete di più"

Federico Chiesa non vede l’ora di tornare in campo. L’esterno della Juventus è fermo dallo scorso gennaio, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore sinistro durante il match contro la Roma . Stagione finita con largo anticipo, l’operazione e infine una lunga riabilitazione che potrebbe riportarlo in campo a settembre. Almeno così spera Chiesa: "Il recupero procede bene, il mio sogno è tornare il prima possibile, l’obiettivo è esserci a settembre . Bisogna comunque rispettare le tabelle, lo staff medico mi sta aiutando molto, vogliamo evitare il rischio di ricadute", ha dichiarato Federico all’inaugurazione di un Hub educativo ampliato e riqualificato integralmente dalla Juventus e da "Save the Children" (un centro a Torino che offre opportunità educative e sportive gratuite a bambine, bambini e adolescenti). All'evento erano presenti anche il presidente Andrea Agnelli e la calciatrice bianconera Cecilia Salvai.

"Non vedo l'ora di fornire qualche assist a Vlahovic"

Nella prossima stagione Chiesa tornerà a fare coppia in attacco con Vlahovic: i due in passato hanno già giocato insieme alla Fiorentina con ottimi risultati. "Mi trovo benissimo con Dusan, è un amico, questo è un aspetto che aiuta molto anche durante una partita. Non vedo l’ora di giocare con lui e magari di fornirgli qualche assist per fare qualche gol in più". Sul campionato: "La sconfitta contro l’Inter in casa è stato il punto di svolta negativo nella corsa scudetto, nella prossima stagione ci saranno tante concorrenti, Milan e Inter nel frattempo saranno diventate anche più forti". Infine una battuta sul possibile arrivo di Di Maria in bianconero: "È un grandissimo giocatore, ma su questo dovete parlare con il presidente Agnelli", conclude Chiesa.