Si è chiuso uno dei primi tormentoni del calciomercato estivo: Lucas Torreira non sarà riscattato dalla Fiorentina e tornerà quindi all'Arsenal, club che detiene il suo cartellino. Ad annunciarlo è stato il giocatore stesso, con un lungo post su Instagram in cui non ha nascosto delusione e rabbia per non poter continuare la sua esperienza a Firenze, "città meravigliosa che è sempre stata gentile con me, sia in campo che fuori". "Purtroppo è il momento di dirsi addio. Con molta tristezza si chiude il mio legame con la Fiorentina", ha scritto Torreira su Instagram, prima di aggiungere un piccolo sfogo: "Sappiate che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c'è stato chi, comportandosi male, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene".