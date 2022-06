Atalanta, intervento riuscito per Carnesecchi

Intervento perfettamente riuscito per il portiere classe 2000, che ha risolto un problema alla spalla sinistra. Su Marco Carnesecchi c'è l'interesse della Lazio, che ora valuterà se presentare un'offerta all'Atalanta

Marco Carnesecchi è uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano. Dopo aver raggiunto la promozione in Serie A con la maglia della Cremonese, il classe 2000 ha fatto ritorno all'Atalanta. La Lazio, però, lo segue con attenzione e pensa di affidargli la difesa della porta biancoceleste. Intanto, Marco Carnesecchi si è sottoposto ad un intervento per risolvere un problema alla spalla sinistra, che è perfettamente riuscito. Il tempo di recupero dovrebbero essere di quattro mesi.