Gattuso sfida Gasp: Valencia-Atalanta il 6 agosto

I precedenti

Non sarà la prima volta dell'Atalanta al Trofeo Naranja. Il precedente risale al 2017: in quel caso i nerazzurri vinsero 2-1 con i gol di Toloi e Palomino. Gli unici scontri in partite ufficiali, invece, risalgono alla stagione 2019-2020 quando l'Atalanta eliminò gli spagnoli agli ottavi di finale di Champions League. Gattuso e Gasperini, infine, si sono già affrontati nove volte: il bilancio è di 4 vittorie per Gasperini, 3 pareggi e 2 vittorie per Gattuso.