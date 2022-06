Riflessioni in corso in casa nerazzurra per il riscatto del difensore turco dalla Juventus: la dirigenza valuta il da farsi. Intervento riuscito, invece, per Carnesecchi

Il futuro di Merih Demiral all' Atalanta è incerto. Il difensore turno è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus . I nerazzurri stanno riflettendo sull'operazione: dopo una prima chiusura al riscatto, dirigenza e Gasperini valutano il da farsi. Il centrale turco, arrivato dai bianconeri la scorsa estate, potrebbe essere riscattato per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro .

I numeri di Demiral all'Atalanta

Merih Demiral è arrivato all'Atalanta la scorsa estate. Con la maglia nerazzurra, il classe 1998 turco ha giocato 28 partite in Serie A, trovando una rete contro il Napoli (il 4 dicembre 2021, ndr) e fornendo due assist. L'ex Sassuolo ha anche giocato 2 gare in Coppa Italia e 12 partite in Europa: 6 in Europa League e 6 in Champions League, trovando anche una rete contro il Manchester United all'Old Trafford, il 20 ottobre 2021.