Il presidente rossonero a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento: "Il cambio di proprietà ha creato complessità e ritardi, ma sono certo che con Maldini e Massara si raggiungerà un accordo. Spero che Ibra continui a giocare, il sogno è fare bene in Champions" RINNOVO MALDINI-MASSARA: CHIUSURA IN SETTIMANA Condividi

Ripartire dai rinnovi di Maldini e Massara e poi iniziare a inserire nuove pedine per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha fatto il punto sul momento dei rossoneri a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, affrontando anche il tema relativo al futuro dei due dirigenti: "Contratto Maldini e Massara? Il cambio di proprietà in questo momento un po' cruciale ha creato delle complessità che non c'erano e ritardato tante cose ma i rapporti sono eccellenti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini e Massara, nel senso che non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un accordo per questa coppia che è stata così importante nel farci conseguire lo scudetto, continui con noi nei prossimi anni". Scaroni ha poi aggiunto: "Nuovo Cda Milan? Ci stiamo avviando verso una soluzione, per cui Elliott rimarrà con almeno due consiglieri, mi auguro che Singer resti in Consiglio e ci sia una continuità con il vecchio board. Siamo sicuri di poter contare su Gazidis fino alla fine del suo contratto a fine a novembre, Cardinale gli ha proposto di rimanere nel consiglio. Io per il momento gli ho detto che voglio capire bene l'evoluzione complessiva del quadro ma sarei contento di continuare questa appassionante avventura che mi ha coinvolto negli ultimi 4 anni, non ho preoccupazioni".

"Spero che Ibra continui. Su Renato Sanches dico…" leggi anche Milan o Psg? Renato Sanches criptico su Instagram Capitolo mercato. "Perdiamo tante occasioni? Non lo so, perdiamo forse tante chiacchiere, vedo decide di ipotesi. Noi del Milan abbiamo l'abitudine di essere un po' più riservati di altri, non mi sembra che perdiamo dei colpi", ha proseguito Scaroni. Che ha parlato anche di alcuni singoli: "Leao incedibile? Non parlo mai di questi temi, non voglio fare invasioni di campo con Maldini. Visto il ruolo che ha avuto, Leao è una pedina preziosa per il Milan, ma abbiamo dimostrato di saper fare sostituzioni incredibili. Penso all'infortunio di Kjaer e all'ingresso di Kalulu: siamo contenti di aver scoperto un talento. Psg su Scamacca e Renato Sanches? Le regole del fair play finanziario devono valere per tutti, perché non c'è niente di peggio di una giustizia ingiusta". Per concludere il tema mercato un pensiero sul futuro di Ibrahimovic: "Mi auguro sia ancora in campo e credo se lo auguri anche lui. Il recupero sta procedendo a ritmi accelerati come lui sa fare, sono abbastanza certo che tornerà in forma fisica e in questo caso giocherà ancora. In ogni caso Ibra ha giocato un ruolo fondamentale in questi anni".