Dopo giorni di calma piatta sono ripresi i colloqui tra Maldini, Massara e RedBird per il rinnovo contrattuale di entrambi i dirigenti del Milan . Le sensazioni restano positive, ci sono pochi dubbi sul fatto che entrambe le parti proseguiranno insieme . Già nella giornata di lunedì la proprietà e i due dirigenti hanno parlato per mettere le cose a posto. La chiusura molto probabilmente non arriverà prima di mercoledì, la speranza è quella di chiudere entro la fine di questa settimana e di non dover slittare alla prossima.

Si complica Renato Sanches, in settimana arriva Origi

Il rinnovo dei due dirigenti sbloccherà definitivamente il calciomercato del Milan. I rossoneri rischiano di perdere Renato Sanches, primo obiettivo per il centrocampo di Pioli. Un mese fa la trattativa con il portoghese era già impostata per la chiusura: c'era l'accordo con il giocatore ed era vicino quello con il Lille. Il Milan pensava di poter chiudere per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, dal momento che il contratto del giocatore è in scadenza nel giugno 2023. Nelle ultime ore, però, si è fatto sotto il Paris Saint Germain: sarà decisiva la volontà del calciatore, con i rossoneri che lo avevano messo al centro del loro progetto. Intanto in settimana Origi sarà a Milano: l'attaccante belga arriva a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Liverpool.