L'avvocato di Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, ha parlato a Radio Marte spiegando la situazione sull'affare Osimhen dopo le perquisizioni delle ultime ore da parte della Guardia di Finanza nelle sedi del Napoli e di Filmauro: "Non c'è niente di nuovo. La società è serena, noi pure. I magistrati sono persone serie e competenti e la vicenda è stata già trattata in sede di giustizia sportiva, con esito positivo per due volte. Però non si risolverà in poche settimane: durerà almeno sei mesi"

Al momento l'unica certezza che è che i tempi saranno lunghi. L'indagine della Procura di Napoli per falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta che ha come indagati il presidente De Laurentiis e i membri del cda del club per quanto riguarda l'affare Osimhen è infatti ancora in una fase embrionale. Dai legali del Napoli filtra comunque ottimismo, dal momento che la sentenza sportiva (che ha dato per due volte esito favorevole) rappresenta un punto a favore sostanziale. Il lavoro del pm De Falco poggia sull'inchiesta dei giudici francesi partita dopo la denuncia dei nuovi proprietari del Lille, club con il quale il Napoli aveva chiuso la trattativa Osimhen inserendo quattro giocatori (Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri, venduti a un prezzo totale pari a circa 20 milioni di euro). Tempi lunghi anche perché la mole dei documenti raccolti dagli inquirenti negli uffici romani della Filmauro e a Castel Volturno (chat comprese) è notevole. Non è da escludere più avanti la necessità di una consulenza tecnica sulle dinamiche del mercato e il valore dei giocatori in questione. Ma intanto, per fare maggiore chiarezza, Fabio Fulgeri, il legale di Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Marte sulla questione che ora fa preoccupare i tifosi del Napoli. Di seguito, le sue parole.

Avv. De Laurentiis: "La società è serena, noi pure" "Al momento della perquisizione della Guardia Di Finanza nella sede del Napoli e in quella di Filmauro ero presente, dal momento che si tratta di un atto a cui il difensore ha diritto di presenziare", ha detto Fabio Fulgeri, legale di ADL a Radio Marte. "De Laurentiis ora non è in Italia. La società è assolutamente serena, anche perché la vicenda è stata trattata in sede di giustizia sportiva e ci ha dato esito favorevole già in due circostanze. Anche noi in quanto legali siamo sereni. C'è grande serenità anche nei confronti dei magistrati, perché sono persone serie e competenti. Quindi anche la magistratura ordinaria saprà valutare con la necessaria competenza e serenità la realtà delle cose, così com'è stato fatto in sede sportiva".

"Non credo che presidente e calciatori saranno interrogati" Il legale ha poi fatto il punto sui motivi delle perquisizioni: "Sono ipotesi di reato che riguardano la possibilità che alcune poste, in particolare quelle relative all'acquisto di Osimhen e del passaggio al Lille dei quattro giocatori non sarebbero corrette nei loro valori. I fatti sono quelli. Non c'è nulla di nuovo, al di là del procedimento a carico dei vertici del Lille. Non credo che verranno ascoltati presidente e calciatori perché sono questioni documentali, poi sono valutazioni che lasciamo ai magistrati. Speriamo che la vicenda termini allo stesso modo del giudizio sportivo".

"Questa vicenda durerà almeno sei mesi" Infine, l'avvocato di De Laurentiis ha anche detto la sua sulle possibili tempistiche di questa vicenda: "Queste sono questioni che non si risolvono in un mese o in un paio di mesi. Le indagini della magistratura sportiva sono autonome rispetto a quelle della magistratura ordinaria. I tempi quindi dipendono dalla Polizia giudiziaria e dal magistrato che vuole valutare le cose. Credo comunque che questa vicenda durerà minimo sei mesi".