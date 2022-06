De Ligt, adesso che fai? Gli scenari possibili

Che entusiasmo 3 anni fa! Un’estate dopo Cristiano Ronaldo, ecco De Ligt: 20 anni, capitano dell’Ajax e un futuro da top player del ruolo. Costato 75 milioni di euro, cifra che fece risaltare l’inizio complicato per via dell’adattamento al calcio italiano. De Ligt ha sempre lavorato duro, osservando da vicino Bonucci e Chiellini. Nel derby col Toro il primo gol, poi una crescita costante. L’ultima stagione è stata la migliore. Lui si trova bene alla Juve e alla domanda sulla possibilità di diventare un giorno il capitano bianconero un anno fa rispondeva così: "Un onore".

De Ligt, un futuro da difensore capitano?

Dopo Chiellini, la fascia andrà a Bonucci. Dunque la linea dei difensori capitani potrebbe continuare con De Ligt. Per questo la Juve lo vuole blindare. Il contratto scade nel 2024. Cherubini ne sta parlando con l’avvocato Rafaela Pimenta: non sono segnalati passi avanti ma nemmeno sono arrivate offerte concrete alla Juve. Dall’Inghilterra c’è un interesse del Chelsea. Nei piani, De Ligt sarà sempre più al centro del gruppo anche dal punto di vista del carisma. Solo un’offerta vicina alla clausola rescissoria da 125 milioni potrebbe aprire un varco nella difesa di Allegri. Ma oggi la Juve non cerca un difensore centrale. Punta su Bonucci, l’innesto di Gatti, la versatilità di Danilo e la volontà di De Ligt di indossare, un giorno, la fascia da capitano.