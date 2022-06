Finale scudetto Under 16: Roma campione d'Italia

Allo Stadio Del Duca di Ascoli è andato in scena l'ultimo atto del campionato nazionale Under 16: la finale. La Roma di Falsini ha battuto il Milan di Abate ai tempi supplementari, grazie a un bel gol di Nardozi di testa al 94', nel secondo tempo supplementare. I giallorossi fanno festa

Nardozi regala lo scudetto alla Roma: giallorossi campioni

Non sono bastati gli ottanta minuti più recupero per decretare la squadra campione d'Italia Under 16 nella finale tra Milan e Roma. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, ai supplementari ha deciso il match Nardozi, con il suo 10° gol stagionale, che con uno splendido colpo di testa su cross di Feola ha battuto Colzani. Nonostante i tentativi del Milan di recuperare lo svantaggio nei secondi finali, la Roma ha retto alla grande, confermando le grandi qualità della sua difesa (la migliore della categoria in tutta la stagione), che le ha permesso di portare a casa la vittoria e lo scudetto. La Roma è campione: i ragazzini di Falsini fanno festa.