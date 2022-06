Mourinho: "La chiave del successo è la strategia"

L'allenatore giallorosso si racconta a Sky Sports: "La mia evoluzione a 60 anni? È nella natura di chi vuole rimanere nel calcio per molti anni. La chiave del successo però rimane sempre la stessa, ed è la strategia. Le persone ti seguono se si fidano e credono in te" Condividi

Crescere, cambiare ed evolversi per continuare a vincere, nonostante i 60 anni e un palmares da fare invidia, arricchito nella stagione appena conclusa con la vittoria della Conference League. José Mourinho, allenatore della Roma, si racconta nell’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sports: "La chiave del successo rimane la stessa: è tutta una questione di strategia. Non si può prevedere tutto, ma più si è preparati, più si può mettere in allenamento. Si può ridurre l'imprevedibilità e questo dà la sensazione di rendere più facili le scelte e le decisioni. Si sa che le partite di calcio comportano dei rischi, ma bisogna cercare di ridurli preparandosi al meglio". Lo Special One ha poi parlato della sua personale evoluzione e della voglia di mettersi ancora in gioco nonostante i quasi 60 anni: "È la natura di chi vuole rimanere nel calcio per molti anni. Se non sei innamorato del calcio e hai raggiunto tutto quello che c'è da raggiungere nel calcio, smetti e ti godi le tue medaglie. E ti godi la tua vita al di fuori del calcio. Ma se ami il calcio, non vuoi smettere. Bisogna avere le motivazioni nel dna".

"Le persone ti seguono se credono in te: questa è la leadership" leggi anche Il calendario della Roma: tutte le partite Vittorie, quelle collezionate in carriera da Mourinho, arrivate anche grazie a una grande leadership, qualità che lo ha sempre contraddistinto. "Se sono un leader naturale? Non direi. Anzi, da giovane direi che ero un leader silenzioso. Ma il mio lavoro non mi permette di essere un leader silenzioso, come è nella mia natura. Devo essere sempre sotto gli occhi di tutti, devo comunicare continuamente attraverso i media e questo fa una grande differenza", le parole del portoghese. Pensiero sui giovani: "Il giovane del 2000 è diverso dal giovane del 2022. Leadership significa che le persone devono seguirti. E per seguirti, devono credere in te. Di solito credono in te se sentono empatia, se sentono onestà. Nel mio caso personale di leader, questo significa esattamente la responsabilità di non deludere i tuoi collaboratori. Devi essere con loro e per loro, tutto il tempo. Devono fidarsi di te".